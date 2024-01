Maratona di Roma, i cantieri cambiano il percorso: ecco il nuovo tracciato

I cantieri cambiano anche l'assetto della Maratona. Cambia direzione la partenza della Maratona di Roma sostenuta da Acea e che arriva quest'anno alla 29ma edizione. Il punto di via sarà molto più vicino al Colosseo rispetto al solito e gli atleti di accederanno alle griglie di partenza da piazza Venezia.

Per chi userà la metropolitana per arrivare in zona la fermata sarà quella Piazza di Spagna o Barberini della Metro A.

Cambio di marcia

Non si andrà più dai Fori Imperiali verso piazza Venezia, il tratto è interdetto a causa dei lavori che interessano la Metro C. Su tutto il tracciato saranno predisposti ben 16 punti ristoro e 12 punti di spugnaggio, un lavoro svolto dai circa 1500 volontari impegnati, grande nel numero e nella passione con cui svolge il compito di supportare i runner sul percorso.

In programma il 17 marzo

La grande Maratona romana "Acea Run Rome The Marathon" è in programma per domenica 17 marzo 2024 e a oggi conta oltre 16 mila iscritti. Sulla linea di partenza ci saranno anche i partecipanti della staffetta solidale "Acea Run4Rome" e della stracittadina "Fun Run", in totale sono attesi 40 mila persone che attraverseranno le strade della Capitale.