Maratona Roma-Ostia: in 13 mila vincono un disegno al posto della medaglia

In quasi 13 mila hanno corso la mezza maratona Roma-Ostia, la mezza maratona definita con orgoglio dagli organizzatori - Gruppo sportivo Bancari Romani in partnership con Rcs Sport - come la "più partecipata d'Italia", ma chi è arrivato al traguardo sulla rotonda di Ostia si è ritrovato tra le mani anziché l'agognata medaglia - come è logico sia nell'auspicio di ogni atleta che si cimenti in qualsivoglia disciplina - un foglietto con un disegno.

Scusate la medaglia non c'è a causa di un contrattempo

Dentro la spiegazione: “La medaglia non c'è a causa di un contrattempo e che sarebbe possibile averla più avanti, quando arriverà una e-mail dell'organizzazione che dirà quando e dove ritirarla”.

Le medaglie sarebbero ferme - secondo indiscrezioni ma non confermate dagli organizzatori - nel porto di Rotterdam, provenienti dalla Cina... Eventualmente, a ristoro dell'inconveniente, c'è uno sconto di 5 euro sull'iscrizione all'edizione del 2026.

I big sponsor dell'evento e la uiria dei runner

Eppure la mezza maratona Roma-Ostia ha tra i partner 2015 Roma Capitale, la Regione Lazio, la Fidal, il Coni, il Policlinico Gemelli, oltre a Eurospin come Title sponsor, e L'Adidas come technical partner, Enervit come sport nutrition partner, e altri ancora. Nella prima serata di ieri circolava sui social un messaggio in cui era riportata una mail - peraltro non arrivata a tutti - in cui era detto che non sarebbe stato possibile consegnare la medaglia all'arrivo. Ma sembrava una fake news. Poi, con difficoltà sono circolate anche le prime ammissioni che la notizia era fondata. Scatenando ovviamente commenti acidi e furiosi tra i runner in rete, visto anche il costo in euro sostenuto per iscriversi alla gara, e considerando che un terzo degli iscritti di quest'anno è di nazionalità straniera.

"Caro atleta, benvenuto a Ostia"

Ai podisti all'arrivo - in migliaia increduli - è stato consegnato un foglio con su un fronte il disegno della medaglia del cinquantenario della Roma-Ostia e sull'altro il messaggio - in italiano e in inglese - in cui è detto "caro atleta, ben arrivato a Ostia!. Sia tu che noi avremmo voluto festeggiare questo bel momento mettendoti al collo la splendida medaglia Eurospin RomaOstia, celebrativa della 50esima edizione. Purtroppo, però, a causa di un imprevisto fuori dal nostro controllo, le medaglie non sono arrivate. Siamo veramente molto dispiaciuti per questo inconveniente e per cercare di contenere la delusione ti proponiamo una delle seguenti soluzioni: uno sconto di 5 euro sull'iscrizione alla prossima edizione, la possibilità di ritirare la medaglia presso la nostra sede; per gli atleti provenienti fuori dalla regione Lazio e dall'estero la spedizione della medaglia. Ti manderemo una mail nei prossimi giorni per darti maggiori informazioni su come procedere. Speriamo che, nonostante questo inconveniente, l'esperienza al nostro evento sia stata positiva. Ci scusiamo ancora"