Maratona Roma Ostia, Onorato: "Speriamo che segni la fine della pandemia"

Domenica 6 marzo torna la mezza maratona più corsa d'Europa: la Roma – Ostia. L'assessore allo sport e grandi eventi Alessandro Onorato: "Speriamo che segni la fine della pandemia". Più di 8000 gli atleti presenti.

Domenica 6 marzo ci sarà la mezza maratona più attesa: la Roma Ostia. Quella di quest'anno sarà la 47esima edizione e ad aver aderito sono già ottomila atleti provenienti da tutto il mondo. Il tracciato sarà sempre lo stesso: un percorso di 21 km e 97 metri che dalla città porta al mare

Onorato: "Appuntamenti come questo sono un valore aggiunto per la città"

Nel corso della presentazione in Campidoglio l'assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma, Alessandro Onorato, ha commentato così: "Il ritorno della mezza maratona più corsa di Europa ci auguriamo che segni anche la fine della pandemia”. L'assessore ha poi aggiunto: " “Sono molto legato a questa manifestazione con il suo suggestivo arrivo proprio di fronte al mare di Roma. Voglio ringraziare gli organizzatori per la tenacia che hanno dimostrato in questo difficile periodo. A loro diciamo che la nostra amministrazione è determinata a sostenere appuntamenti come questo perché costituiscono un valore aggiunto per la città grazie alle ricadute che hanno sul piano economico, sociale e sportivo”.

Celli: "Evento internazionale che attrae migliaia di atleti"

Anche la consigliera Svetlana Celli ha espresso soddisfazione: “Finalmente riparte uno dei nostri grandi appuntamenti sportivi, la Roma-Ostia, un classico arrivato oramai alla 47a edizione''. La Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione della 47ma edizione della mezza maratona Roma-Ostia ha poi aggiunto: "Ringrazio tutti gli organizzatori e gli sponsor che hanno contribuito a far ripartire uno splendido evento internazionale, che attrae a Roma migliaia di atleti da tutto il mondo. E questo è uno solo dei primi importanti eventi che il nostro programma di ripartenza intende promuovere. Le istituzioni della città vogliono dare un chiaro segnale di intenti, al fine di favorire al massimo tutte le attività sportive in tutti i territori, periferie comprese”.

Acea partner dell'evento

Fra i partner della manifestazione c'è Acea. Stefano Songini, responsabile 'Investor Relations & Sustainability Acea', ha commentato: "Acea consolida così il legame con il territorio in cui è presente da oltre 110 anni e rafforza il suo impegno nella promozione di valori condivisi con il mondo dello sport, a partire dalla sostenibilità ambientale”.