Maratona We Run annullata: Cinque Stelle: “Gualtieri deve rendere conto”

La maratona di Capodanno We Run , annullata all'ultimo momento dal Comune con un'apposita ordinanza, non esaurisce le polemiche. E finisce direttamente alla Commissione comunale Trasparenza per opera del Movimento Cinque Stelle.

Scrivono Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5S, e Antonio De Santis, capogruppo in Assemblea capitolina della Lista Civica "Virginia Raggi": “'Un'ordinanza last minute che cancella uno dei più importanti appuntamenti sportivi della Capitale a pochissime ore dal suo inizio, il 31 dicembre scorso. Una decisione che ha portato enormi disagi a organizzatori e partecipanti, danneggiato l'immagine internazionale di Roma ed esposto l'Amministrazione a un possibile, salato ricorso. Una vicenda che il sindaco sta cercando di far dimenticare ai cittadini, ma della quale deve invece rendere conto''.

E concludono: “'Per questo abbiamo richiesto la convocazione di una Commissione Trasparenza per fare luce su come si sia arrivati a un provvedimento così tardivo, e a quali conseguenze si rischia di andare incontro. La data della seduta è il 26 gennaio: dalla maggioranza ci aspettiamo partecipazione e risposte chiare. Ne va della credibilità di Roma Capitale come ospite di grandi eventi".