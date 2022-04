Marco Ciampini ambasciatore di gelato. Il suo tartufo eccellenza made in Italy

Marco Ciampini, discendente di una famosissima casata di gelatieri, è da oggi Ambasciatore del gelato nel mondo. Il grande premio è stato consegnato dall’Associazione italiana nell’ambito della manifestazione sull’industrial food ‘Roma Food Excel’ alla Fiera di Roma.

Il suo è un riconoscimento che certifica la qualità dei prodotti che dal 1945 la sua famiglia produce. Storia e tradizione si mischiano nel loro prodotto top, il tartufo al cioccolato, che rappresenta un’eccellenza made in Italy. Turisti da tutto il mondo vengono infatti nella sue botteghe per assaggiare i suoi gelati.

“Il suo famosissimo tartufo al cioccolato rappresenta una delle eccellenze del made in Italy, dove le sue location a Trinità dei Monti e a via Cola di Rienzo sono mete per il turismo straniero e italiano”, ha dichiarato Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri e presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.

Da Amatrice a Piazza Navona: la storia della famiglia Ciampini

Marco Ciampini risale infatti ad una storica famiglia ristoratrice romana ormai alla terza generazione. Sua nonna Francesca si trasferì da Amatrice prima della seconda guerra mondiale e aprì il ristorante ‘Tre Scalini’ a Piazza Navona.

Nel 1945, fu proprio lì – che per errore – nacque il tartufo. Il nonno di Marco, Giuseppe Ciampini anch’egli gelatiere, in un momento di distrazione fece cadere una palettata di gelato sopra al cioccolato sminuzzato creando così una sfera che assomigliava proprio ad un tartufo dei Monti della Laga. Il ‘tartufo gelato’ nasce così, con l’aggiunta di una chicca: una ciliegia candida al suo interno e con pezzetti di cioccolato fondente, il Criollo Chuao premiato a Firenze nel 2019 come migliore cioccolato italiano.