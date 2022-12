Maria De Filippi compie 61 anni, le carte: “In cerca di qualcosa di nuovo"

Un compleanno scoppiettante è stato quello appena festeggiato da Maria De Filippi che ha concluso il suo 61 anno insieme ad amici, colleghi, familiari e con l’inaspettato duo, Fiorello Amadeus, che si sono uniti al coro degli auguri dai microfoni della nuova trasmissione “Viva Rai 2”.

La Signora della Tv, nata a Milano, il 5 dicembre 1961, è un Sagittario ed è ormai una romana d’adozione visto che vive nella Capitale da quando nella sua vita è entrato Maurizio Costanzo con cui ha scambiato la fede nuziale nel 1995.

Una nuova chiarezza tra amici e familiari

Queste però sono tutte notizie note, vediamo invece le news che ci regalano le mie Napoletane sul futuro della famosa conduttrice televisiva. Non potevo non aprire una stesa per Maria in occasione del suo genetliaco. Grande presa di posizione verso chi la circonda, questo il messaggio con cui iniziano a divinare le mie carte. Una voglia però sovrasta le altre ed è quella di riposizionarsi, secondo le sue esigenze, tra le sue amicizie e i suoi familiari. Colpi di spugna importanti sono stati già dati, ora serve un restyling definitivo. Troppe voci, troppi inutili bisbigli serve, anzi urge, invece, chiarezza e condivisione di obiettivi per poter procedere serenamente nel privato.

Tante situazioni vissute hanno creato, incredibili a dirsi per una donna come lei, una sorta di instabilità che a volte è andata ad alimentare una rabbia che ha solo intossicato il suo quotidiano. Ora è tempo di voltare pagina e di far volare via tutto e quasi tutti, per ritrovarsi di fronte a una pagina bianca tutta da scrivere con una nuova storia fatta, soprattutto, da personaggi nuovi. Poi si sa, tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare, ma quando nella mente di Maria iniziano a prender piede le idee, è solo questione di tempo e tutto si realizza. Non c’è inoltre da sottovalutare l’altra forte spinta che è quella data dal cuore che chiede un’attenzione e un calore nuovo.

Una ventata di aria fresca anche sul lavoro

Poi c’è il lavoro. Si, certo tutti son pronti a giurare che ormai la De Filippi il suo mestiere riesce a svolgerlo anche con una sola mano mentre con la mente guarda altrove, ma in realtà non è proprio così. Lei torna ogni giorno alle sue mansioni con il desidero o meglio con il bisogno, di dover dimostrare ancora tanto e sente l’esigenza di sentirsi approvata anche se è cosciente della sua bravura.

E’ per questo che, nonostante il successo e la notorietà, neanche il lavoro in questo periodo è una vera fonte di soddisfazioni. Servirebbe una ventata di aria fresca, ma dove trovarla? Questo, a quanto mi dicono le carte, è ciò che ora sta rimuginando la mente della super nota autrice televisiva che, proprio in questa sua veste, sta cercando il nuovo.

Lasciarsi andare alle novità

Ho ancora solo cinque carte in mano che aggiungo velocemente a conclusione della stesa. Devo dire che il messaggio che aggiungono va proprio nella direzione già annunciata. Fondamentalmente però lasciano un consiglio: è bene lasciarsi andare alla passione a 360 gradi. Solo così sarà possibile sconvolgere le abitudini, che sono quelle che a oggi stanno abortendo le possibilità del nuovo. Le novità vanno accolte senza filtri, quello che si può fare è cercare di rimettere un po’ d’ordine al meraviglioso caos che creano.

