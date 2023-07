Maria Grazia Cucinotta: con l'estate riesplode la voglia di essere una diva

Maria Grazia Cucinotta passerà l’estate 2023 a tessere la trama dei suoi nuovi impegni lavorativi. Mai come in questo momento lei sente il bisogno di quella adrenalina che sa dare solo un qualcosa di veramente nuovo che entra nella nostra vita. Va bene essere madre e moglie, va bene cucinare manicaretti buoni e afrodisiaci, ora però avverte la voglia impellente di risentirsi una vera diva.

Maria Grazia è nata a Messina il 27 luglio 1968, ma si è ormai di fatto lasciata adottare dalla nostra metropoli visto che, dal suo ritorno dalla Cina, ha scelto proprio Roma come luogo dove vivere. Le carte che sto aprendo per lei danno subito un chiaro accenno alla sua voglia di rimettersi in gioco per ritornare ad assaporare la gratificazione che solo il suo lavoro sa darle. Qui c’è scritto che vorrebbe interpretare un nuovo film che la faccia sentire di nuovo protagonista.

Da un momento difficile la nuova energia

Mentre però medita su questo, le carte che mi escono proprio vicino a lei, mi raccontano che sta vivendo un momento in cui certo non le mancano quelle criticità familiari che a volte caratterizzano alcune fasi della vita. Anche per questo, esce sempre nelle sue carte, un riferimento chiaro alla stanchezza e al sentirsi in alcuni momenti forse spossata da mille pensieri che non lasciano mai libera la sua testa. Ricordiamoci però sempre, che non tutti i mali vengono per nuocere e forse sarà proprio questo periodo ricco di rogne a farle trovare la spinta giusta per tornare a vivere ciò che più le piace. Le darà inoltre la determinazione per riprendere a lavorare alla realizzazione di quel suo sogno lasciato ormai da troppo tempo chiuso in un cassetto.

L'occasione c'è basta non farsela scappare

E’ pur vero, d’altro canto, che una voglia di rinascere come quella che sta sentendo in questi giorni, era da tempo che non la provava più, quindi basterà assecondarla perché finalmente tutti i nodi che ora creavano ostacoli, andranno a sciogliersi. Si inizia intanto con una vita modana nuova, nuova perché finalmente capace di proporre la conoscenza di gente interessante e stimolante con la quale passare delle serate estive tonificanti per la mente e per lo spirito. Sentirai finalmente parlare di qualcosa di interessante! Certo ciò non vuol dire che sarà possibile abbassare la guardia e sentirsi tra veri amici, perché si sa, in certi ambienti questo è, e rimane il prezzo da pagare. Comunque le carte ti suggeriscono di non farti scappare l’occasione che ti si presenta di tornare ad essere al centro della scena. Sicuramente dirai che il ruolo di “prima donna” non ti è certo nuovo, ma le carte spiegano che avrai una forza diversa anche per poter parlare di lavoro. Si vedono infatti, nel futuro prossimo di Maria Grazia Cucinotta, oltre ad impegni gratificanti, anche un incremento delle finanze significativo.

Finalmente potrai poi far partire quei lavori di ristrutturazione di casa che da molto tempo ormai stavi procrastinando. Avere una casa bella, ma più che altro rinnovata, è uno dei desideri che la nostra attrice sta covando già da un po’. Le carte si azzardano a consigliare di cambiare radicalmente il colore delle pareti perché c’è sicuramente bisogno di un’energia cromatica diversa intorno a te, in cui immergerti.

