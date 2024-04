Maria Sofia Federico lancia il suo singolo "Ghirlande": la musica è hard VIDEO

Lanciato il primo singolo musicale di Maria Sofia Federico: ecco "Ghirlande", una canzone che trasforma la musica in hard. Una scelta coraggiosa, forse legata ai suoi fan che fanno follie per la giovane ragazza nata a Valmontone e cresciuta a pane e porno: per lei anche il diploma alla Rocco Siffredi Accademy.

Per il lancio ha pensato ad Instagram e l'annuncio è tutto un programma: un duetto con @thesymposiarcha.

Il videoannuncio

"Abbiamo fatto una canzone sui bambini prodigio che finiscono a fare porno. Quando diventano grandi. Parla anche di disturbi alimentari", dicono le due cantanti improvvisate. Fatto sta che tra doppi sensi, strofe al limite della censura e un ammiccamento particolare per far crescere... la fanbase della giovane influencer hard.

Parola di Maria Sofia

"Tra me e @thesymposiarcha è stato amore a prima vista; lei mi ha subito detto “ho scritto il pezzo quando nemmeno ti conoscevo, ma appena ti ho incontrata mi sono accorta che parla proprio di te, quindi ti andrebbe di cantare una strofa?” e io ho accettato senza esitare. Questa è la canzone di chi è precoce, di chi, fin dai primi anni di vita, vuole dimostrare quanto vale e pretende sempre di più da se stesso, fino a scoprire che le cose che davvero valgono la pena vivere sono quelle che agli occhi del mondo “sprecherebbero” la tua intelligenza. Con la nostra testa avremmo potuto fare il medico, l’avvocato, l’ingegnere e altre professioni borghesi che vengono scelte, più che per passione, molte volte per pressione sociale, per affermare uno status di rispettabilità, ma invece abbiamo scelto di fare (anche) porno, perché a parer nostro non esiste dimostrazione di amore verso la cultura più grande di usare il proprio intelletto per abbattere i pregiudizi verso qualcosa che non fa del male a nessuno, come il sesso, e che per questo molte persone vivono con repressione.Ecco perché in un mondo di adulti pieni di sovrastrutture noi non cresceremo mai e non ci pentiremo di aver scelto ogni giorno della nostra vita la Libertà".

Parole genuine

Di sicuro la faccia tosta non manca a Maria Sofia Federico che negli ultimi periodi si è fatta notare per aver sfoggiato tutto il suo corpo, come mamma l'ha fatta, ai Musei Capitolini. Poi il Daspo urbano e il foglio di via da Roma. E nel frattempo continua a ingegnarsi sui social.