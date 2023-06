Maria Sofia, la difesa di Danika Mori: “Il sex work non ci rende immorali”

In difesa della giovane influencer romana Maria Sofia Federico, appena ammessa alla Rocco Siffredi Academy, interviene la noto porno attrice Danika Mori: “Offrire un servizio legato alla sfera sessuale non fa di noi persone immorali, ignoranti e superficiali: siamo lavoratori come altri”.

Così ha scritto in un tweet la famosa attrice hard siciliana. “Ciò che Maria Sofia sta esprimendo è ciò che tutti i sex workers cercano di comunicare da anni - ha scritto - il nostro, più tecnicamente chiamato diritto d'autore, viene da sempre violato entrando in conflitto anche con questioni personali più paragonabili,esattamente come dice lei, al revenge porn. E nonostante dovremmo essere considerati dei lavoratori con obblighi e diritti o immagini pubbliche subiamo uno stigma che parte dalle strade e finisce, esempio il mio caso specifico, nell'impossibilità di ricevere una semplice spunta blu su Instagram contribuendo alla totale mancanza di tutela sia dei lavoratori che dei clienti. Poi - conclude - si dovrebbe anche parlare di sessualità e identità, bisognerebbe parlare di consenso, bisognerebbe finalmente accettare che la nostra sessualità non è qualcosa di secondario di cui indignarsi ma una parte fondamentale della nostra identità”.

Chi è Danika Mori

Classe 1990, è nata a Siracusa in Sicilia e ha studiato economia e marketing a Catania. Durante il periodo degli studi, quasi per gioco, Danika (nome d'arte di Federica D'Amore) ha cominciato a riprendersi insieme al suo fidanzato con una telecamera. Successivamente ha cominciato a pubblicare i suoi video online: da quel momento è cominciata la sua carriera di “imprenditrice del porno”. Nel corso degli ha ricevuti dei premi, l'ultimo dei quali è stato il Pornhub Award 2022, nella categoria “migliore performer squirting dell'anno”. Attualmente vive con il fidanzato a Tenerife.