Marina Berlusconi a Roma, la discesa in campo per il bookstore di Mondadori alla Galleria Alberto Sordi

L'appuntamento è per mercoledì pomeriggio, alle 18.30 alla Galleria Alberto Sordi: Marina Berlusconi sarà a due passi da palazzo Chigi per l'apertura del nuovo bookstore della Mondadori. Per molti la trasferta nella Capitale della primogenita di Silvio Berlusconi nelle vesti di presidente del gruppo Mondadori viene vista come qualcosa di più di una semplice inaugurazione.

Sul suo impegno in politica, una pioggia di smentite

C'è chi la carica di significato politico anche alla luce delle sue ultime dichiarazioni sui diritti civili e riguardo l'ipotesi di una tassa sugli extraprofitti delle banche nella legge di bilancio poi tramontata. Ma tutti in casa Forza Italia smentiscono una discesa in campo della presidente di Fininvest, rinviando alle parole che il padre ripeteva a chiunque lo interrogasse sul futuro della figlia: ''Escludo tassativamente che mia figlia Marina entri in politica, ne parlano molto gli altri a sproposito ma io non accetterei mai che uno dei miei figli subisse tutto quello che ho dovuto subire io essendo in politica...''.

Per ora è al lavoro con la Silvio Berlusconi Editore

La stessa presidente di Mondadori più volte ha smentito un suo impegno diretto. E ambienti a lei vicini precisano che è concentrata sul business del Gruppo ereditato dal leader azzurro e sull'attività della nuova casa editrice intitolata proprio al papà, la “Silvio Berlusconi Editore”, lanciata lo scorso settembre con l'intento di concentrarsi sul tema della libertà declinato in tutte le sue forme: politica, sociale, religiosa ed economica (il debutto nelle librerie c'è stato con la pubblicazione di un saggio sull'arte di governare scritto dal premier britannico Tony Blair).

Il codazzo di dirigenti Mediaset e Tajani grande assente. Chi ci sarà

Alla Galleria Sordi sono previsti vari dirigenti Mediaset e big del partito azzurro. Tra gli invitati Antonio Tajani, segretario nazionale di Fi, che però non dovrebbe esserci perché impegnato al G7 di Pescara. Mancherà pure l'eurodeputata Letizia Moratti, presidente della Consulta di Fi, che parteciperà all'assise plenaria del Parlamento europeo riunita a Strasburgo. Al vernissage sarà presente Gianni Letta, ex braccio destro del Cav, trait d'union tra Mediaset, Forza Italia e le istituzioni. E' atteso un altro storico collaboratore del fondatore del centrodestra, Fedele Confalonieri, attuale presidente di Mediaset.

La storia della presidente di Mondadori

Legata al quattro volte presidente del Consiglio da un rapporto quasi simbiotico nella doppia veste di consigliere e confidente, Marina era considerata dal padre la migliore dirigente donna che Fininvest potesse avere, sempre la prima ad arrivare alle riunioni, dove si metteva in disparte a prendere appunti. E a lei, molto riservata e discreta, Silvio Berlusconi ha voluto trasmettere il suo lascito ideale quattro paginette scritte dal leader forzista prima di morire, nella camera dell'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. La presidente di Mondadori è anche membro del consiglio di amministrazione di Mediaset e dal 2008 al 2012 ha ricoperto la carica di consigliere d’amministrazione di Mediobanca. Nel giugno 2024 è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riceverà l'onorificenza al Quirinale il 30 ottobre.