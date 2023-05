Martin Scorsese arriva a Roma: sarà ospite della Casa del Cinema il 29 maggio

Martin Scorsese arriva a Roma: il maestro del cinema americano sarà ospite della Casa del Cinema e della Scuola Nazionale di Cinema. Il 29 maggio ci sarà un incontro con il pubblico al Teatro all'aperto Ettore Scola.

L'incontro avverrà alle 21 nel teatro immerso nel verde di Villa Borghese e sarà anche l'occasione per la proiezione del film Mean Street, firmato proprio dal maestro. La serata sarà anche l'occasione per presentare la rassegna “Carta Bianca”, curata proprio dal maestro, che si terrà alla Casa del Cinema fino al 4 giugno.

I film della rassegna "Carta Bianca"

Il programma, curato da Scorsese, prevede cinque coppie di film. Cinque film di Scorsese a cui il regista ha abbinato un'altra opera che lo ha ispirato. Ecco i film della rassegna: Who’s That Knocking At My Door di Martin Scorsese e Shadows di John Cassavetes (29 maggio); Mean Streets di Martin Scorsese e Prima della Rivoluzione di Bernardo Bertolucci (30 maggio); The Color of Money di Martin Scorsese e Il sorpasso di Dino Risi (31 maggio); Goodfellas di Martin Scorsese e Ocean’s Eleven di Lewis Milestone (1° giugno); Cape Fear di Martin Scorsese e The Night of the Hunter di Charles Laughton (2 giugno).