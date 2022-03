Maschere in mostra: 300 pezzi di teatro tra esposizione e progetti interattivi

Tutto sulle maschere, nella mostra allo Spazio Rossellini: 300 pezzi in esposizione da varie epoche e destinati al teatro.

Da martedì 5 a sabato 9 aprile 2022 sarà allestita una mostra di maschere teatrali, curata dall’associazione “Maschera Scenica". E non è solo un progetto espositivo, ci saranno anche momenti interattivi per il pubblico: dagli artigiani che mostreranno ogni dettaglio della creazione della maschera mentre la lavorano, a un simposio in cui gli esperti del settore parleranno delle loro esperienze nel mondo della maschera, della sua storia e del suo futuro.

La mostra si focalizza su tre aspetti: la persona che indossa la maschera, la situazione in cui viene sfoggiata e l’artigiano che l’ha realizzata.

Da maschere in cuoio di commedia dell’arte alle più conosciute veneziane in cartapesta, passando per prodotti più esotici e destinati a specifiche pièce teatrali, meno conosciute ai più.

Per l’occasione, sono state aperte anche collezioni private dei soci di Maschera Scenica.

Info

Spazio Rossellini

Via della Vasca Navale, 5800146 – Roma

da martedì 5 a venerdì 8 aprile dalle 14.00 alle 18.00

sabato 9 aprile dalle 10.00 alle 19.00

Progetto scuole:

Nelle mattine del 5, 6, 7 e 8 aprile - dalle 10.00 alle 14.00 - sarà dedicato un percorso specifico ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Tavola rotonda:

Sabato 9 aprile, dalle 15.00 alle 19.00 il pubblico potrà partecipare alla tavola rotonda “Il Teatro e La Maschera: prospettive e criticità” in cui esperti del settore si confronteranno in un simposio aperto.