Mascherine all'aperto, Sgarbi: “È come usare il preservativo a letto da soli”

Mascherine obbligatorie anche all'aperto, Vittorio Sgarbi si scaglia contro l'ordinanza del presidente della Regione Lazio: “Nicola Zingaretti va incriminato per attentato alla Costituzione italiana. È come indossare il preservativo andando a letto da solo”.

Il deputato e sindaco di Sutri durissimo contro la decisione della Regione ed in un video postato su Facebook spiega: “Le mascherine non hanno nessuna efficienza di tutela, è una invenzione. Su quale logica uno ti impone uno strumento improbabile? Sarebbe come proporre ad uno di andare a letto con il preservativo anche se ci va da solo. Che lo faccia Zingaretti”.

Poco dopo il critico d'arte all'Adnkronos ha aggiunto: “Occorre agire immediatamente, con strumenti legali e incriminare Zingaretti per attentato alla Costituzione italiana. Bisogna denunciarlo perché limita le nostre libertà. Se io cammino da solo per strada chi rischio di contagiare?”.