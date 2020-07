Massacra di botte un autista Atac: voleva salire sul bus senza mascherina

Follia sul bus Atac: prima si è scagliato contro l'autista, colpendolo con calci e pugni, poi contro una guardia giurata che era salita sul mezzo per difendere il conducente. Motivo delle violenza di uno scatenato 27enne, l'essere stato invitato a salire sul mezzo pubblico con la mascherina.

La feroce aggressione episodio è avvenuta intorno alle 6 di domenica mattina, al capolinea del 105 in via Casilina, all’incrocio con viale Palmiro Togliatti. L'autore dell'aggressione è un cittadino italiano di 27 anni con precedenti penali, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse lesione a incaricato di pubblico servizio di resistenza e rapina. Quest’ultima accusa è stata formulata perché l’uomo nell’aggressione ha cercato di rubare il tesserino aziendale all’autista. In più, a carico del 27enne anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'autista Atac ha avuto la peggio ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Giovanni, da dove è uscito con sette giorni di prognosi, mentre per la guardia giurata solo qualche graffio guaribile in un giorno.

"Un episodio vergognoso che condanniamo con forza - scrive su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi -. Al dipendente tutta la nostra solidarietà e vicinanza".