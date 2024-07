Massini e Formigli insieme sul palco: “L’emergenza clima è il nostro Titanic"

I Concerti nel Parco prosegue martedì 2 luglio con una nuova produzione presentata in Prima a Roma “Titanic” Ovvero, il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare, con la coppia televisiva formata da Corrado Formigli e Stefano Massini.

La coppia che ora approda sui palchi teatrali, con uno spettacolo dal vivo che si avvale dell’incontro fra tre linguaggi: giornalismo, narrazione e musica live.

Il gruppo

Con i giornalisti anche Tazio Aprile, tastiere, Luca “Roccia” Baldini, basso, Massimo Ferri, chitarre, Mariel Tahiraj, violino. Uno spettacolo che in modo nuovo tenta di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata.

L'ispirazione dello show

Cosi i due autori commentano l’ispirazione dello spettacolo: Eventi climatici senza precedenti si stanno abbattendo sul pianeta terra, gridando un’emergenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai sfida i record di anno in anno, in una vera e propria escalation. Eppure le masse non sembrano colpite, e la narcosi continua nel silenzio generale, come se l’ambiente dovesse pagare l’inevitabile prezzo del nostro benessere e dell’umano progresso. Esistono però delle regole, minime, concrete, semplicissime, per evitare al Titanic l’impatto con l’iceberg?