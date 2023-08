Matone, Lega: "Stanchi di vedere Roma ridotta in questo stato vergognoso"

La continua emergenza rifiuti di roma, il degrado e uno stato di abbandono tangibile nella Capitale hanno innescato l'attacco dell'opposizione in Campidoglio. La Lega, con la deputata Simonetta Matone, attacca duramente l'operato del sindaco Gualtieri.

"Roma in uno stato vergognoso"

“I romani sono stanchi di vedere la loro città ridotta in uno stato vergognoso - tuona la Matone- e sono ancora più stanchi degli annunci del sindaco Gualtieri che si trincera dietro all’ennesimo piano rifiuti, dimenticandosi però di informare la città sullo stato di avanzamento di questi piani di intervento. La realtà è una sola ed è sotto agli occhi di tutti: i quartieri affogano nell’immondizia e Roma non è mai stata così sporca. Come sempre, il costo più alto lo pagano i nostri cittadini, dato che continuiamo a spendere tantissimi soldi per portare i nostri rifiuti in giro per mezza Italia e in Europa".

Attacco a Gualtieri

"Vogliamo renderci conto che fino a quando non avremo un impianto come il termovalorizzatore, che la Lega continua a chiedere a gran voce, non riusciremo a risolvere il problema? Le scuse di Gualtieri e le sue continue promesse inevase lasciano il tempo che trovano. Il sindaco prenda atto che la situazione sui rifiuti a Roma è ormai completamente sfuggita di mano. Dica chiaramente ai romani quando potranno tornare a vivere in maniera dignitosa la loro città”. Taglia corto la deputata della Lega Simonetta Matone.