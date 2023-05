Mattarella riceve un guinzaglio dei cani bagnini della Sics. Il video commuove

Un guinzaglio ufficiale della Scuola Italiana Cani Salvataggio donato al Presidente, Sergio Mattarella e il video fa il giro delle tv e del web.

Nell'appuntamento conclusivo della Giornata del Mare che si è svolta nel borghetto di Castelporziano, il Capo dello Stato ha incontrato Perla e Neve, labrador miele di 7 e 2 anni, cani bagnini della Sics. Due dei circa quattrocento cani di salvataggio operativi sulle spiagge italiane formati ed educati a salvare vite in mare.

Gli auguri di Mattarella ai volontari

“Grazie per quello che fate, il vostro lavoro è prezioso” sono state le parole del Presidente della Repubblica. Un augurio di buon lavoro ai volontari pronti a iniziare la stagione estiva nelle località marine. A rappresentare l'esercito di volontari, oggi c'erano due giovanissimi conduttori, Manuel e Ilaria, appena 18enne.

Gasbarri, Sics: "I cani di salvataggio sono Made in Italy"

“Il concetto di cane bagnino è nato in Italia, è un vanto del nostro Paese e la Scuola Italiana Cani Salvataggio porta le sue conoscenze in tutto il mondo, In questo momento formando cani di salvataggio in mare negli Stati Uniti e in Germania. Un'eccellenza di cui andare fieri”, ha spiegato Roberto Gasbarri, Responsabile Sics della Sezione Centro Meridionale. “'Un'esportazione di civiltà” ha commentato Sergio Mattarella, che con grande sorpresa ha ricevuto in dono dalla Sics il guinzaglio di Ettore The King, un cane bagnino che non c'è più. Il video del Presidente Mattarella con il guinzaglio rosso e giallo sta facendo il giro del web e delle tv.

Ogni anno le Unità Cinofile della Sics salvano in media trenta persone in mare. La loro presenza, oltre a rappresentare un importante dispositivo di sicurezza, porta sulle spiagge anche un messaggio di rispetto per il mare e di rispetto per la natura.

E il ministro Musumeci accarezza i cani

Parole di ringraziamento e ammirazione dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci che si è soffermato sorridente a salutare e coccolare i bagnini a quattro zampe. Nel borghetto di Castelporziano, in onore del mare, “patrimonio di civiltà prima che di sviluppo”, presenti anche gli stand e le mostre fotografiche e virtuali, allestite grazie alla collaborazione dell'Ispra, del Ministero dell'Istruzione, della Capitaneria di Porto, della Soprintendenza archeologica di Napoli e della Regione Sicilia.

Erano presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Claudio Barbaro, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione e del merito, Paola Frassinetti e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra, Enrico Credendino.