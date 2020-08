Matteo Piantedosi nuovo prefetto di Roma: prende il posto di Gerarda Pantalone

È Matteo Piantedosi il nuovo prefetto di Roma: napoletano, classe 1963, era l'attuale capo di gabinetto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, carica che aveva ricoperto anche quando al Viminale sedeva Matteo Salvini. Prende il posto di Gerarda Pantalone.

Piantedosi è stato nominato prefetto nell'agosto 2011 e fu destinato prima a Lodi, e poi nel 2017 a Bologna. Immediati gli auguri del sindaco di Roma, Virginia Raggi: “Auguri di buon lavoro a Matteo Piantedosi, nominato oggi nuovo prefetto di Roma – scrive su Twitter –. Pronti a collaborare per il bene dei cittadini. Ringrazio Gerarda Pantalone per il lavoro svolto per la nostra città”.

Anxhe Salvini commenta la nomina di Piantedosi: "Buon lavoro al nuovo prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che in tutta la sua carriera ha dimostrato grande serietà e competenza oltre a doti umane fuori dal comune. Farà certamente benissimo, esattamente come il prefetto Gerarda Pantalone, che merita il ringraziamento della città”.