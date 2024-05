Matteo Salvini, ladri in casa del vicepremier alla Farnesina: scoppia il caso

Una banda di ladri si è introdotta in casa del vicepremier Matteo Salvini. Il blitz è avvenuto nell’abitazione del ministro in via del Nuoto, alla Farnesina, quartiere nel quadrante Nord della Capitale.

Sotto l'abitazione non c'era la scorta perché Salvini era a Milano.

Il tentato furto

I malviventi sono entrati nell’appartamento dal giardino, approfittando dell’assenza di Salvini. In casa non c’era nessuno. A contattare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, che sentendo rumori sospetti, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate subito le volanti della Polizia, e ora la squadra Mobile è al lavoro sull’accaduto. In particolare si stanno cercando eventuali impronte digitali sulle porte e sulla cassaforte. Secondo fonti investigative non ci sarebbero stati riscontri tattili: evidentemente i malviventi avevano i guanti. Ora sono al vaglio le telecamere di sorveglianza presenti nel palazzo e attorno allo stabile.

Con la fiamma ossidrica

I ladri, che avevano con sè una fiamma ossidrica, avrebbero puntato la cassaforte del ministro. Ma non sarebbero riusciti ad aprirla. Non è ancora chiaro, considerato l’assenza di Salvini, se abbiano portato via oggetti di valore dall’abitazione.

Il precedente di Veltroni

Anni fa, quando era ancora sindaco, anche Walter Veltroni fu visitato dai ladri: in quell’occasione rubarono oro e soldi in contanti. Ma in poche vennero arrestate tre rom che avevano lasciato le impronte su una finestra.

La polemica sui controlli

Nel fratempo infiamma la polemica sui controlli. La zona è una delle più colpite dai ladri di appartamento: nel 2023 nel quadrante compreso tra Camilluccia, Farnesina e Ponte Milvio ci sono stati 158 denunce di furto in abitaizone. Matteo Salvini ha un livello di scorta altissimo e sembra strano che, pur senza di lui a Roma, non ci fosse stato un presidio h24 sotto l'abitazione.