Mattia, il 18 enne che fa la parodia di Gualtieri divulgatore su TikTok: oltre 100 mila visualizzazioni per un video nato per caso

Il sindaco di Roma in versione tiktoker finisce a sua insaputa su TikTok in un'educata parodia messa in rete da un insospettabile diciottenne che si confessa “fan”, cioè follower.

In visita con un amico alla manifestazione Make Fair al Gazometro dell'Ostiense, Mattia Compagno, classe 2006, studente dell'Itis Galilei e già una carriera avviata come social media manager e regista per i programmi della Lega Dilettanti Calcio, non resiste alla tentazione e si improvvisa per qualche minuto sindaco di Roma.

Il sindaco divulgatore piace ai ragazzi



Il video realizzato e pubblicato sul social più amato dai ragazzi ( e non solo), ovviamente non affronta i temi complessi del governo della città, ma si concentra sul sindaco-divulgatore che da mesi racconta in prima persona il cambiamento della città.

Mattia: "Tutto è nato casualmente e per gioco

Racconta Mattia: “Tutto è nato casualmente al Make Fair e davanti ai pannelli che descrivono il cambiamento della zona Ostiense. Così ho pensato: ora faccio io il sindaco e siccome avevamo tempo libero abbiamo girato il video. Tutto mi aspettavo però tranne che diventasse un successo. I video del sindaco sono diventati virali e anche fuori da Roma sono visti, ne ha poi accentuato l'effetto. A me fanno molto ridere perché se da una parte hanno l'obiettivo di informare dall'altra fanno un po' sorridere”.

"Il testo non l'ho studiato ma dopo aver visto i video ci si abitua a movimenti e parlata"



Oltre il video però c'è la teatralità: “Il testo non l'ho studiato ma recitato e alla bene in meglio ho cercato di impersonificare l'immagine del sindaco, dopo averne visto tanti ci si abitua ai movimenti alla parlata alla gestualità e così ho cercato di imitarlo. Parole, circostanze e movimento mi hanno ispirato”.

I numeri del successo sull'onda di Gualtieri

Mattia, parliamo di numeri: “Sino a lunedì notte 98 mila visualizzazioni, poi 101 mila e 350 commenti con 12 mila like oltre a 600 salvataggi e repost a non finire. Una cosa carina, una vera soddisfazione. C'è qualcuno che la presa a ridere, come chi ha commentato, “Quando finirà il mandato sappiamo chi votare” e molti hanno preso il video come spunto per criticare come se il mio prodotto fosse satirico”.

Pensa a un sequel?

“In realtà mi piacerebbe farlo con lui, verrebbe una cosa carina”.

Lei è del Pd o vicino alla sinistra? Se si può chiedere per chi ha votato alle ultime Europee?

“Sì, certo, ho votato 5 Stelle ma perché non ho trovato nelle altre proposte un progetto che mi desse sicurezza. Per alcuni aspetti mi reputo di sinistra... ma sono molto più da Movimento. Chi ha ragione usa le parole giuste merita più di altro”.



Da grande? Politica oppure?

"Indeciso tra Sociale Media Manager o magistrasto. Se fosse magistrato punterei al Pool Antimafia”