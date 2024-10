Maurizio “Molella martella” e Samsara on tour: si apre la settimana di Halloween all'Eur. Lo speciale dell'orrore il 31

A Roma il quartiere Eur va a tempo di musica, con Piazza Guglielmo Marconi pronta ad accogliere un veterano della console come Molella, super ospite del club Room 26 nella notte di venerdì 25 ottobre.

Tutto il fine settimana proseguirà con i djs resident di casa, Fabio Angeli e Mattia Olivi il venerdìì sera e le sonorità house di Miki Stentella che coroneranno la settimana, con la serata di sabato 26 ottobre.

L'attesa per i Samsara on tour

Un preludio di divertimento che condurrà il pubblico fino a giovedì 31 ottobre, quando ai piatti salirà la crew di Samsara on Tour, ospiti in città per uno spaventoso Halloween Party a tempo di good vibes.