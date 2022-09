Max Allegri, la sua puledra vince la prima corsa tra i cavalli a Roma

L'allenatore della Juventus è a Parigi per la Champions League ma un esultanza è già arrivata dalle corse dei cavalli.

Inizia la Champions League e la Juventus di Massimiliano Allegri è impegnata nella sfida europea con il Paris Saint Germain, ma dall'Ippodromo di Capannelle arriva una gioia pre partita,

Il cavallo di Allegri trionfa alla prima gara

Estrosa, la puledra di 2 anni di proprietà dell'allenatore bianconero, si è spinta oltre il famoso “corto muso” del mister livornese e ha vinto il suo primo confronto di tre lunghezze. Sul taccuino di Max Allegri, in vista della prima in Champions League, si può quindi scrivere già un 3 a 0, un risultato che Allegri spera di replicare al Parco dei Principi nella sfida di questa sera. La puledra ha conquistato il titolo Premio Chiese Trofeo ITM Irish Thorougbred Marketing, con il fantino Di Tocco, vestito di amaranto in ossequio a Livorno.