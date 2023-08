Max Pezzali al Circo Massimo: gli amici sul palco per un 2 settembre evento

È finita l’attesa per 'Il Circo Max', il concerto di Max Pezzali prodotto da Vivo Concerti che si terrà sabato 2 settembre al Circo Massimo, a Roma, con tanti ospiti come Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen d’Amico, Gazzelle, GAZZELLE, Paola e Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari.

Max Pezzali, reduce da una stagione live italiana tra novembre e maggio con un doppio appuntamento allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente sold out nei Palazzetti, si esibirà per la prima volta nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata che consacra il sodalizio dell’artista con la Città Eterna.

Il Circo Max diventa un evento per 3 generazioni

Il Circo Max sarà l'occasione per riascoltare canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni, alternate ad altri successi firmati da grandi artisti del panorama musicale italiano e amici di Max, che parteciperanno all’evento.