Maxi incendio sull'Aurelia: esplodono di bombole di Gpl. Evacuato campo estivo

Un maxi incendio è scoppiato a Roma nordovest, in zona Aurelia. Diverse le persone evacuate, anche un centro estivo per bambini. Da quanto si apprende, le fiamme sono scoppiate in via Bosco Marengo intorno le 13.30.

A bruciare sarebbero state delle sterpaglie che, a causa del caldo e del vento, si sono propagate velocemente verso decine di camper parcheggiati in una rimesse. Le fiamme hanno poi raggiunto 50 bombole di gpl che hanno provocato decine di esplosioni. Le fiamme hanno anche raggiunto un centro estivo per ragazzi e minacciato alcune palazzine della zona. Molte le persone che si sono riversate in strada delle palazzine nella zona, assistite dalla Protezione civile. I Vigili del fuoco sono arrivati sul posto con quattro squadre, due elicotteri e due canadair della Protezione civile. Diverse persone, una quindicina, sono rimaste intossicate per l'incendio divampato.

Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli a causa del fumo provocato dalle fiamme. Secondo quanto si apprende, circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all'area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118.

Maxi incendio sull'Aurelia: chiuso un tratto del Raccordo anulare

Provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo “Lopez – Parco de Medici” al chilometro 59. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale all’altezza del km 57,700. E' quanto fa sapere l'Anas.

Deviate le linee bus

Intanto il Comune di Roma avverte che a causa delle fiamme sono state deviate quattro linee dell'Atac: 025, 028, 146. Deviata anche (su via Boccea) la 905. La 027 invece è ferma.