Maxi incidente a Boccea tra 4 mezzi: muore una madre davanti la figlia

Maxi incidente a Boccea nella notte tra martedì e mercoledì, dove una Toyota Yaris ha perso il controllo per poi tamponare una Citroen e ribaltarsi.

Sul posto, in via di Boccea, in prossimità di Piazza Giureconsulti, è intervenuta la Polizia Locale VII Gruppo Appio. In tutto sono stati 4 i veicoli coinvolti dei quali 2 in marcia, 1 in fermata e 1 in sosta. La Toyota Yaris, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe aver urtato una Ford Fiesta in marcia, quindi una Citroen in fermata temporanea, per poi ribaltarsi, mentre la Citroen dopo l'urto è finita su di una Mercedes in sosta.

Incidente a Boccea, 1 morto e 5 feriti

La donna alla guida della Toyota Yaris, una italiana di 35 anni, ha perso la vita poco dopo il trasporto all'Aurelia Hospital. Con lei anche la figlia, di 15 anni, ricoverata all'ospedale Gemelli in codice rosso. I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un uomo italiano di 24 anni a bordo della Ford e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni a bordo della Citroen, sono stati portati presso l'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Una terza cittadina peruviana, sempre a bordo della Citroen è stata invece portata in codice rosso all'ospedale San Camillo. In corso accertamenti per risalire all'esatta dinamica dei fatti.