Maxi rissa a bastonate ma era solo un video trap. Roma, fermati 18 ragazzi

Sono scesi per strada con il passamontagna e con i bastoni spaventando i residenti in zona Ostiense. Un gruppo di 18 ragazzi, fermato dai Carabinieri, ha giustificato l'accaduto dicendo che stavano per girare un video trap.

Paura in zona Ostiense, in via del Commercio, dove alcuni residenti hanno chiamato le forze dell'ordine, spaventati dalle urla di un gruppo di ragazzi per strada con bastoni e passamontagna. Preoccupati dallo scoppio di una maxi rissa i Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti per fermare la gang.

Rissa fake per girare un videoclip

Arrivati sul posto gli agenti hanno fermato e identificato 18 persone (13 maggiorenni e 5 minorenni), altri sono scappati. I presenti hanno giustificato le urla e il loro atteggiamento dicendo che stavano per girare un video trap e che i bastoni e i passamontagna servivano per inscenare una finta rissa. Nel corso dei controlli, è stata trovata una pistola scacciacani, nascosta in un sottoscala, priva di tappo rosso.