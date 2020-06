Roma

Mercoledì, 24 giugno 2020 - 18:36:00 Maxi rissa ad Ostia finisce a coltellate: ferito tenta la fuga sul bus Atac La rissa, in cui erano coinvolti 10 uomini, è scoppiata all'alba in via delle Sirene: a chiamare la polizia l'autista del autobus

Maxi rissa ad Ostia all'alba in via delle Sirene dove 10 uomini hanno iniziato ad urlare e a picchiarsi come furie a tal punto che un uomo è stato accoltellato ad una gamba. Lo scontro è terminato quando la polizia, chiamata dai residenti della zona, è arrivata sul posto. Tutti i coinvolti nella rissa si sono così dileguati tra cui l'uomo ferito, un cittadino cileno, che ha tentato la fuga salendo sul bus della linea 05. Il conducente del mezzo Atac, notato il passeggero sanguinate, ha fermato il bus ed ha chiamato i soccorsi. All'arrivo dei poliziotti del Reparto Volanti e dei colleghi del commissariato di Ostia il passeggero non c'era più. L'uomo è stato poi rintracciato all’ospedale Grassi e, dalla successiva identificazione, si è scoperto che deve scontare un anno e quattro mesi per tentato furto.