Maxi tamponamento sull'A1 fra bus Cotral, tir e auto: 25 feriti, due gravi

Maxi tamponamento sull'A1, diramazione Roma Sud, all’altezza del km 16. L'incidente ha coinvolto un bus Cotral, un tir e due auto: secondo una prima ricostruzione, i feriti sarebbero almeno 25 di cui due in gravi condizioni trasportati in ospedale in ambulanza.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia stradale, ambulanze dell’Ares 118 e anche alcune squadre dei vigili del fuoco. I due feriti gravi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Frascati.

Per motivi di sicurezza e per poter svolgere i rilievi la Polstrada ha chiuso la carreggiata. Traffico deviato negli svincoli precedenti, mentre i veicoli saranno rimossi nelle prossime ore, al termine degli accertamenti. Non è ancora chiaro quale siano la dinamica dell’incidente.

Il traffico è tornato regolare intorno alle ore 14:15.