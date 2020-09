Maxi voragine in zona Massimina, danneggiata palazzina: sgomberate 3 famiglie

Maxi voragine in zona Massimina: una palazzina è stata evacuata in via Antonio Banfi, a causa di un cedimento strutturale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, sono stati evacuati tre nuclei familiari.

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Non si è reso necessario attivare le procedure per l'assistenza alloggiativa in quanto i presenti hanno trovato tutti sistemazioni alternative.