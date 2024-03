Maxirogo nel centro commerciale: paura nella notte a Castel di Leva

Incendio in via di Castel di Leva

Incendio in un'attività commerciale in via Castel di Leva 271, a Roma, a mezzanotte circa. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Roma. Nessuna persona, secondo quanto si apprende, è rimaste ferita.

La dinamica

Le fiamme si sono propagate all'interno del capannone per causa ancora al vaglio ed hanno distrutto un bus, 4 autovetture e una roulotte. Al momento i Vigili del Fuoco stanno investigando per capire da cosa possa esser generato il rogo. Non ri escluse la pista del dolo.