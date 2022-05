McDonald's punta su Roma. Aperti nuovi uffici da 500 mq

McDonald's punta su Roma e inaugura la sua nuova sede capitolina, all'interno dell`innovativo Woliba Business Park. Una mossa per ribadire l'importanza della Città e confermare la vicinanza alla comunità locale. La sede di Roma, che ospita circa 40 dipendenti, si affianca così all`headquarter ad Assago, Milano, che conta 200 dipendenti.

I nuovi uffici di Roma, fa sapere l'azienda, che si sviluppano su 500 mq di superficie nel nuovo complesso in zona Laurentina - di proprietà di DeA Capital Real Estate SGR - seguono i valori del produttore di panini: inclusione, integrità, rispetto per le persone.

"Roma è da sempre un hub strategico per le attività di McDonald`s, per questo abbiamo investito in questi nuovi spazi che confermano la nostra vicinanza alla città e alla comunità locale. Con 71 ristoranti, tra Roma e provincia, e oltre 3.000 collaboratori, sentiamo di rivestire un ruolo importante per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale del territorio. La nuova sede è pensata per offrire alle nostre persone un ambiente informale e inclusivo che possa migliorare la qualità della vita delle persone e far vivere a pieno i nostri valori e princìpi", ha commentato Dario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald`s Italia, durante l'inaugurazione.