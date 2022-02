Medici extracomunitari, al via le assunzioni all'ospedale San Giovanni

Al via il bando di gara per assumere medici extracomunicari all'ospedale San Giovanni di Roma. E' il primo ospedale del Lazio a dare la possibilità di diventare dirigenti anche ai medici extra europei.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata ha fatto una manifestazione di interesse per il reclutamento di medici stranieri extra UE grazie all’accordo sottoscritto dalla Regione con AMSI (Associazione Medici di origine Straniera in Italia). L'obiettivo è quello di integrare i professionisti stranieri cittadini di Paesi extra UE in un momento di emergenza sanitaria.

L'ospedale cerca dirigenti medici

Come ha dichiarato Tiziana Frittelli, Direttore generale dell'azienda ospedaliera: “Sarà predisposta una selezione del profilo di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. E’ una grande opportunità perché potremo contare su una platea di professionisti a cui, fino ad oggi, era precluso l’accesso nel sistema pubblico e questo ci aiuterà ad assicurare e migliorare l’erogazione dell’attività sanitaria, fronteggiando in sicurezza il perdurante stato di emergenza”.