Medico arrestato per vaccini e green pass falsi: verrà sospeso dall'Ordine

L'Ordine dei medici di Roma sospenderà Alessandro Aveni, il medico che ha certificato green pass falsi fra i quali quello dell'attore Pippo Franco.

L'Ordine dei medici di Roma interviene dopo la notizia dell'arresto di Alessandro Aveni, odontoiatra e medico di base con lo studio nella zona di Colli Albani, che ha certificato alcuni green pass di pazienti che non si erano sottoposti a vaccinazione. Il professionista è accusato di falsità ideologica in atti e documenti informatici pubblici.

Ordine dei Medici: "Seguiremo quanto indicato dalla legge"

Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia, secondo quanto riportato da Adnkronos Salute, ha rilasciato le prime dichiarazioni sul caso: "Aspettiamo la comunicazione ufficiale e poi provvederemo alla sospensione". L'Ordine non vuole per ora rilasciare "commenti sul caso" e ha aggiunto, tramite il proprio rappresentante, che "seguirà quanto previsto dalle legge in questi casi".

Leggi anche:

Arrestato il medico di Pippo Franco: falsi vaccini ai pazienti per Green Pass