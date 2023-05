Melissa Satta difende Matteo Berrettini dai social: “Sono innamorata”

Melissa Satta difende ancora Berrettini e la relazione che da alcuni mesi ha con lui dagli insulti dei social. “Sì, sono innamorata. Devo davvero rispondere a queste persone?”.

Così ha detto la showgirl con quasi venti anni di carriera alle spalle in un'intervista concessa a Vanity Fair. “Hanno insinuato che l'infortunio che ha avuto Matteo sia stato causato dal troppo sesso con me - ha raccontato - peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo”. Gli insulti sono tali che la Satta ha fatto un monologo a Le Iene per difendersi il 25 aprile scorso, e ha impedito a suo figlio di aprire un profilo social. “Voglio preservarlo da tutto questo odio”.

Nell'intervista la showgirl ha raccontato di come ha conosciuto il tennista Matteo Berrettini. “Dopo il divorzio, mi ero detta: 'mai più uno sportivo'”. E invece il destino ha deciso che il nuovo amore sarebbe stato proprio uno sportivo: il tennista Matteo Berrettini.

L'inizio storia con Matteo Berrettini

I due si sono conosciuti a Miami, racconta la Satta, ad una cena con amici in comune. “Ci siamo parlati - racconta - ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo. E poi - continua - Mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci in varie città”.

La relazione

Da gennaio del 2023 tra i due è cominciata una relazione. “Non vivo le cose con leggerezza - racconta la showgirl - assolutamente e se una persona entra così nella mia vita è perché una persona speciale, se no non ci sarebbe. Lui è romantico, e mi piace tantissimo. Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona ”.