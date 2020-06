Meloni contro la Questura: “2000 persone a piazza del Popolo? Roba da matti”

Giorgia Meloni una furia contro la decisione della Questura di Roma di autorizzare la partecipazione alla manifestazione del Centrodestra a piazza del Popolo del 4 luglio a sole 2000 persone: “Roba da matti, le mascherine sono diventate un bavaglio”.

La leader di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, esprime tutto il suo disappunto: “In una piazza di 14.000 mq., una persona ogni 7 mq. Di grazia, seguendo quali protocolli? E perché gli stessi limiti non sono stati previsti quando, ad esempio, manifestava la sinistra per George Floyd?”.

Più pacata la reazione Matteo Salvini: “Rispetteremo le indicazioni della Questura, ci dicono duemila e in piazza del Popolo saremo in duemila. Poi è chiaro che la gente si organizza sul territorio". Il leader della Lega poi aggiunge: "Saremo anche in 1500 piazze italiane, il 3 e 5, per il tesseramento e per la raccolta delle firme per le cartelle di equitalia e lo stop alla sanatoria per gli immigrati clandestini".

La piazza sarà blindata, con ingressi controllati e numerati, un piccolo palco centrale, con distanziamento per pubblico e giornalisti.