Mercato contadino Roma, arriva l'ok dell'Aula per il Farmer's di Prati

Un nuovo mercato contadino, un progetto che ha avuto l'ok dell'Aula Giulio Cesare: il Farmer's market di Prati delle Vittorie è realtà. Con 34 voti favorevoli l'aula Giulio Cesare ha approvato la delibera del I Municipio di istituzione del mercato agricolo a Piazza Maresciallo Giardino.

Ad annunciarlo il Presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Alemanni, che ha illustrato la delibera.

Il voto

"Nel ringraziare l'aula per il voto, con l'istituzione di questo mercato agricolo rispondiamo a due esigenze: riqualificazione di un'area fino ad oggi non utilizzata se non come posteggio di auto per le partite e rispondiamo ad una richiesta sempre maggiore di spazi dove poter acquistare prodotti sani a chilometri zero e che giungono da una filiera di piccoli e medi agricoltori". Lo afferma l'assessore al Commercio del I Municipio Jacopo Scatà.

Alemanni superstar

"Crediamo che la prima città agricola europea quale è Roma debba puntare su queste eccellenze e siamo pronti a sostenere altre iniziative del genere", dichiara il Presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Alemanni, che ha illustrato la delibera.