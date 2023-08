Meteo 25-26 agosto: week end rovente ma è finita: da lunedì piogge e fresco

Il conto alla rovescia è quasi finito: sanato e domenica sole e caldo poi da lunedì la rivoluzione meteo è servita con l'arrivo della pioggia accompagnata da una violenta sciroccata e poi da un vistoso calo termico.

Il meteo di sabato 26

Sole pieno e caldo, minima 23 gradi, massima 35 ma per effetto della bolla di calore in alcune zone della città si potrebbe arrivare anche a +37. Il sole sorge alle 6,29 e tramonta alle 19,54. Al mattino venti orientati da ovest-sud ovest. Ancora molto alti gli ultravioletti al livello 9 su 10 nelle ore centrali. Pollini in alta concentrazione.

Meteo Roma domenica 27

Sereno per tutta la giornata, minima 24, massima 35 ma attenzione al vento che in serata di disporrà da sud-sud est, con raffiche sino a 45 chilometri all'ora. E' in preparazione la bufera di scirocco che arriverà da lunedì.