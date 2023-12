Meteo di Roma del 16 dicembre: cielo sereno e ritorno prepotente del freddo

Per la giornata del 16 dicembre si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo.La temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 11°C, la minima di 4°C alle ore 8.

Il meteo del 16 dicembre nel dettaglio

Sole per tutta la giornata e temperatura gradualmente sempre più in basso. Sono i due cardini che vedranno questo fine settimana. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 25km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2, corrispondente a 474W/mq.

Il meteo del 17 dicembre

Una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 8 sarà di 3°C. I venti saranno moderati da Nord-Est al mattino con intensità di circa 16km/h.

Fonte Meteo Giuliacci