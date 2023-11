Meteo Roma 1 dicembre: da matti, picco di caldo poi la mini ondata di gelo

Meteo Roma 1 dicembre: l'autunno più pazzo del mondo è servito. Venerdì massima a 20 gradi, sabato pioggia e discesa. Domenica brividi al risveglio e, probabilmente lunedì alba a zero gradi.

Il meteo dell'1 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 14°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 20°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3200 metri in crescita nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:16, il crepuscolo inizia alle ore: 06:46. Il sole tramonta alle ore: 16:41, il crepuscolo termina alle ore: 17:11.

Meteo Roma 2 dicembre

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche pioggia, le temperature minime si attesteranno intorno a 10°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico sarà circa 2000 metri in calo dal pomeriggio.