Meteo Roma 1 giugno: nuvole e sole pallido, la massima schizza a 28 gradi

Meteo Roma 1 giugno: il sesto mese dell'anno inizia con una giornata nel segno della variabilità, con le nuvole ed un pallido sole che saranno gli assoluti protagonisti. Dopo diversi giorni miti, la temperatura massima sale a 28 gradi e la minima a 15.

Nel dettaglio, lunedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata.I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:38.

Previsioni per martedì 2 giugno. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Minima a 17, massima a 25.