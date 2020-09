Meteo Roma 1 ottobre: ultimo giorno di tregua,t orna il maltempo. Quello vero

Meteo Roma 1 ottobre: è l'ultimo giorno di tregua soleggiata della settimana poi torna la pioggia e il maltempo. E sarà maltempo vero con piogge torrenziale e bombe d'acqua previste per sabato.

Domani nubi sparse e schiarite al mattino, cielo coperto a pomeriggio con qualche apertura. Minima 14, massima 23. Il sole sorge alle 7,07 e tramonta alle 18,51.

Previsioni per venerdì 2 ottobre: nuvoloso e schiarite al mattino, pioggia debole in serata. Allerta per vento forte di scirocco nel pomeriggio.