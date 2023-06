Meteo Roma 10 e 11 giugno: un weekend con nuvole sparse e temperature estive

Meteo Roma 10 e 11 giungo: sarà un weekend caratterizzato da nuvole sparse. Le temperature saranno nettamente estive, soprattutto la domenica. Possibili piogge la serata di domenica.

Nello specifico, la mattina di sabato 10 giugno il cielo sarà coperto di nuvole, con solo qualche schiarita. Il cielo tenderà ad aprirsi verso la sera, ma resteranno sempre nubi sparse. La minima sarà di 20 gradi al mattino. La massima sarà di 26 gradi nel pomeriggio. Venti deboli da nord est al mattino, mentre nel pomeriggio soffierà un vento moderato da ovest. L'alba è prevista per le ore 5,35 e il tramonto alle 20,44.

Meteo mare 10 giugno

Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata. La temperatura dell'acqua sarà di 22 gradi. L'altezza massima delle onde sarà di 0,8 metri.

Meteo domenica 11 giugno

Per tutta la giornata ci saranno nuvole sparse, che andranno ad addensarsi nel pomeriggio. In serata potrebbero esserci piogge deboli. La minima sarà di 19 gradi al mattino, mentre la massima sarà di 30 gradi nel pomeriggio. Venti deboli al mattino e in serata. Nel pomeriggio un vento moderato soffierà a 30 km orari da ovest. L'alba è prevista per le ore 5,34 e il tramonto alle 20,45.

Meteo Mare 11 giugno

Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata di domenica. La temperatura dell'acqua sarà di 22 gradi. L'altezza massima delle onde sarà di 0,6 metri.

Previsioni per lunedì 12, tendenza

Cielo sereno o poco nuvoloso. La massima a 29 gradi.