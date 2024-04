Meteo Roma 10 aprile: picco di caldo estivo alle porte, ma poi torna il fresco

Meteo Roma 10 aprile: a passi da gigante verso il picco di caldo quasi estivo, previsto tra sabato e domenica, al quale però seguirà una fase di fresco con temperature nella media o addirittura leggermente inferiori alla media. Da mercoledì sole pieno.

Il meteo del 10 aprile nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Più precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio nubi sparse, così come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2200 metri in flessione nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 06:35, il crepuscolo inizia alle ore: 06:08. Il sole tramonta alle ore: 19:47, il crepuscolo termina alle ore: 20:14. Il Culmine è alle ore: 13:11.

Meteo Roma 11 aprile

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 7°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 19°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci