Meteo Roma 10 dicembre: pioggia residua nella mattinata poi il cielo si aprirà ma è in arrivo una nuova di freddo polare

Meteo Roma 10 dicembre: dopo le piogge residue va in archivio il maltempo ma pin arrivo una nuova ondata di freddo polare che porterà le minime intorno allo zero.

Brina e ghiaccio accompagneranno la sveglia sia per mercoledì che giovedì poi è previsto un rialzo termico graduale.

Il meteo del 10 nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Piú precisamente nelle prime ore qualche pioggia, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 10°. Lo zero termico sarà circa 1500 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 11 dicembre

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino nebbia, la temperatura di inizio giornata sarà di 1°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nebbia, i valori di temperatura massimi saranno di circa 7°. Lo zero termico sarà circa 1500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci