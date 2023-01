Meteo Roma 10 gennaio: dopo la pioggia arriva il freddo; crollo delle minime

Meteo Roma 10 gennaio: l'inverno light va in archivio e dopo la pioggia di lunedì arriva il freddo. Ci attendono almeno 4 giorni con temperature quasi nella norma, almeno le minime che scenderanno dai 12 gradi di media dei giorni verso lo zero. In compenso il sole terrà le massime ancora sopra la media.

A comandare è l'irruzione di una cellula di aria fredda proveniente dal nord Europa.

Martedì 10 gennaio nel dettaglio

Sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Minima 6 gradi, massima 14. Venti da nord a regime di brezza; il sole sorge alle 7,36 e tramonta alle 16,57.

Mercoledì 11 gennaio

Ancora sole pieno anche se con qualche velatura al mattino. Minima 3 gradi anche se la percepita per via del vento di brezza da est-nord est, sarà di zero gradi. Massima 14.