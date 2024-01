Meteo Roma 10 gennaio: due giorni di nuvole, da venerdì il crollo termico

Meteo Roma 10 gennaio: due giorni di instabilità poi uno sprazzo di sole pieno ma segnato dall'arrivo del picco di freddo che colpirà nel fine settimana. Roma protetta dagli Appennini rinvia la neve che cade in Abruzzo dove già si scia a Roccaraso e Rivisondoli.

Il meteo del 10 gennaio nel dettaglio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 4°C; nel pomeriggio coperto, in serata qualche pioggia, i valori di temperatura massimi saranno di circa 10°. Lo zero termico sarà circa 1400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:35, il crepuscolo inizia alle ore: 07:06. Il sole tramonta alle ore: 16:59, il crepuscolo termina alle ore: 17:28.

Meteo Roma 11 gennaio

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia persistente. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore piogge diffuse, al mattino coperto, la temperatura di inizio giornata sarà di 8°C; nel pomeriggio piogge diffuse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 10°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1400 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte MeteoGiuliacci