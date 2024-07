Meteo Roma 10 luglio: giornata rovente a +36 e giovedì il picco a 38 gradi

Meteo Roma 10 luglio: l'anticiclone allunga le fiammate e prepara tre giorni da bollino rosso con picchi sino a 38 gradi all'ombra. Per fortuna che l'umidità si manterrà su valori accettabili nella seconda parte della giornata, quella più calda.

In arrivo una piccola tregua del super caldo nel week end ma poi di nuovo temperature verso i 40 gradi.

Il meteo del 10 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 36°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:43, il crepuscolo inizia alle ore: 05:11. Il sole tramonta alle ore: 20:48, il crepuscolo termina alle ore: 21:19. Il Culmine è alle ore: 13:15.

Meteo Roma 11 luglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. Lo zero termico sarà circa 4800 metri stabile nell'arco della giornata .

Fonte: MeteoGiuliacci