Meteo Roma 10 marzo: soffia il maestrale, raffiche forti e lievi piogge

Meteo Roma 10 marzo: tecnicamente viene definito “passaggio veloce di una perturbazione atlantica” che tradotto significa che quella di venerdì sarà una giornata anomala, segnata da cielo coperto, piogge deboli e lievi e raffiche di vento forte sino a 50 chilometri all'ora. Il giorno dopo, sabato, solo qualche strascico di nuvole.

Il 10 marzo nel dettaglio

Al mattino cielo coperto con pioggia debole, nel pomeriggio cielo sempre coperto c on possibile piogge ma forte vento da ovest con raffiche sino a 50 chilometri all'ora. In serata cala il vento e il cielo sarà sereno. Il sole sorge alle 6,30 e tramonta alle 18,10, Minima 13 gradi, massima 17. Risalgono i pollini.

Meteo Roma 11 marzo

Nuvoloso al mattino, schiarite dopo pranzo. Minima 11 gradi, massima 19.

Meteo Roma 12 marzo, tendenza

Nubi sparse con ampie schiarite al mattino, sereno al pomeriggio. Minima 12 gradi, massima 22.