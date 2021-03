Meteo Roma 11-12 marzo. Gelo al mattino ma il sole resiste anche se velato

Meteo Roma 11 marzo. Freddo, ma veramente freddo al mattino col termometro che arriverò a 1 grado e la temperatura percepita a -2. Poi il sole guiderà la risalita sino a 15 gradi.

La giornata sarà poco luminosa per un velo di nuvole alte. Il sole sorge alle 6,28 e tramonta alle 18,11. Risale l'indice degli ultravioletti e la concentrazione dei pollini.

Meteo 12 marzo. Nubi sparse e schiarite, minima in rialzo per ilc ambio dei venti. In serata forte vento di scirocco.

Tendenza per sabato 13: sereno o poco nuvoloso, minima 9 massima 17.