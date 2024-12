Meteo Roma 11 dicembre: pioggia alle spalle si apre una fase di tempo stabile ma le minime in caduta libero verso lo zero

Meteo Roma 11 dicembre: ci lasciamo la pioggia alle spalle ma il vortice freddo che insiste sull'Italia farà scendere ulteriormente le temperature minime, quasi prossime allo zero.

Da venerdì il rialzo termico che ci accompagnerà sino al termine del week end.

Il meteo dell'11 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino nebbia, la temperatura di inizio giornata sarà di 3°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nebbia, le temperature pomeridiane saranno di circa 10°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 12 dicembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino cielo sereno, la minima della giornata sarà 0°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 12°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci